Çıldır'da Gaziler Günü Kutlandı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

19 Eylül Gaziler Günü, Çıldır Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Törene Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, İlçe Tabur Komutanı, daire amirleri ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile Gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı´na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır İlçe Tabur komutanlığı personeli tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından Gaziler Gününe dair şiirler Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu öğrencileri tarafından okunmasının ardından tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.