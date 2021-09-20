Ardahan'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

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Ardahan'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı TEM. Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Erzurum 2’nci Sulh Ceza Mahkemesince PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Erzurum ili nüfusuna kayıtlı bir şüphelinin Göle ilçesine geldiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda açık kimlik bilgileri tespit edilen ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheli şahıs, Göle ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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