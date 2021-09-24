Erzincan ve Ardahan´ın yükseklerine kar yağdı (2)

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ÇAM VE ILGAR GEÇİDİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan-Artvin yolunun 2 bin 470 rakımlı Çam Geçidi ve Ardahan-Posof yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi beyaza örtüyle kaplandı. Yaylalardaki hayvanlar kar yağışı sebebiyle ağıllarda bekletildi.

DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR-Deniz BAŞLI

2021-09-24 10:51:44



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