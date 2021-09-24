Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimine doğru

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı için esnaf adaylar belirlenmeye başladı.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 3 ay sonra yapılacak olan kongresinde Deniz Özer Başkan adaylığını açıkladı. Ardahanlı esnafa hizmet etmek ve hizmeti sürdürmek için adaylığını açıkladığını dile getiren Özer, "Esnaf açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sebebiyle esnafınız oldukça etkilendi. Bu da esnaflarımızın çoğuna olumsuz yansıdı. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu sorumluluk ile bu yola çıkıyoruz. Eğer Ardahanlı esnafımız beni başkanlığa layık görürse tabii ki hak edilen hizmetleri yerine getirmek için çaba göstereceğiz ”dedi.

Özer, “Sonuçta bizler Ardahan'da yaşıyoruz, dolayısıyla Ardahanlı ve esnafın daha iyi konumda olmasını istiyoruz. Bu da esnafımıza yönelik yapılacak çalışmalarla mümkün. Bizde samimi bir şekilde esnafın hizmetinde olacağız. Esnaf odası olarak bugüne kadar yapılamayan projelerimiz var. Ardahan Esnafımızın sorunlarını da biliyoruz, bizde o sorunları yaşayanların başındayız, ancak şunu çok iyi biliyoruz ki esnafı esnaf yönetmeli” dedi.

Özer, “ Esnaf Sanatkarlar Odası başkanı iken Hayatını kaybeden Mustafa Morkoç başta olmak üzere odaya emeği geçen herkese teşekkür etti.

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