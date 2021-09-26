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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Baydar yeniden seçildi

İHA

Yunus Baydar yeniden seçildi

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5'inci Olağan Genel Kurul toplantısında Yunus Baydar, yeniden başkanlık görevine seçildi.
80. Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumu’nda yapılan Ardahan Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurul kongresine 2393 üye katıldı. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan’ın Divan Başkanlığını yaptığı kongreye mevcut Başkan Yunus Baydar ile Saim Karakoç katıldı. İki adayın başkanlık için yarıştığı kongrede mevcut Başkan Yunus Baydar 1224 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Saim Karakoç ise 1164 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.
Yeniden başkanlığa seçilen Baydar, kongre sonrası bir teşekkür konuşması yaptı.
Baydar, ''Bugün burada demokratik bir yarış oldu. Saim Karakoç'u da tebrik ediyorum. Biz birlikte çalışacağız. Hep birlikte Ardahan'ın büyükbaş hayvancılık sektörüne hizmet edeceğiz. Delegelerimizin, üyelerimizin yeniden teveccühüne layık olduk. Bu omuzlarımıza daha da büyük bir yük bindirdi. İnşallah bundan sonra da eksiklerimizi de görerek daha faydalı bir şekilde Ardahan için, Türkiye hayvancılığı için Ardahan'dan bir ses veririz.'' şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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