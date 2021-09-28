Kuraklık Çıldır Gölü’nü de vurdu, su seviyesi düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nü kuraklık vurdu. Gölde ki su seviyesi 56 metreye kadar çekildi.

Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nde mevsimsel kuraklığın etkisiyle su seviyesi kıyıdan yaklaşık 56 metre çekildi. Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte bulunan ve kış turizminde önemli yeri olan Çıldır Gölü’nde yaşanan kuraklık balıkçıları da olumsuz yönde etkiledi.

Vatandaşlar, “Su seviyesi 56 metre çekilmiş durumda. Kuraklıktan dolayı su seviyesi çekildi. Bölge bu sene çok az yağış aldı. Gölümüzün suyu baya bir çekildi” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.