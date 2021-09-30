Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da PKK/KCK terör örgütü propagandasına yönelik sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan il Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişisel sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan bir kişiyi tespit etti. Merkeze bağlı Hacıali köyünde ikamet eden şahsın evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.