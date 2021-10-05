Göle ilçe merkezine kar yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan’ın Göle ilçesine mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı.

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Akşam 21.30 sıralarında bir anda başlayan kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecan heyecanla karşılandı. Kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.