Göle ilçe merkezine kar yağdı

Ardahan’ın Göle ilçesine mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı.
Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Akşam 21.30 sıralarında bir anda başlayan kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecan heyecanla karşılandı. Kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.