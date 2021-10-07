Kaymakam Bayram köy ziyaretlerine başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, köy ziyaretleri kapsamında Akçakale, Sazlısu, Kaşlıkaya ve Kenarbel köylerini ziyaret etti.

Kaşlıkaya ve Sazlısu köylerinde KÖYDES kapsamında yapımı devam eden kilit taşı döşeme işlemlerini inceleyen Kaymakam Bayram, Kenarbel köyünün su sorununu yerinde inceleyip, vatandaşlarla köy taziye evinde görüşerek taleplerini dinledi.

Ardından Akçakale Köyü'ne geçen Kaymakam Fatih Bayram, KÖYDES projesi kapsamında yapımı tamamlanan sathi kaplama yol yapımını inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.