Kaymakam Bayram köy ziyaretlerine başladı

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, köy ziyaretleri kapsamında Akçakale, Sazlısu, Kaşlıkaya ve Kenarbel köylerini ziyaret etti.
Kaşlıkaya ve Sazlısu köylerinde KÖYDES kapsamında yapımı devam eden kilit taşı döşeme işlemlerini inceleyen Kaymakam Bayram, Kenarbel köyünün su sorununu yerinde inceleyip, vatandaşlarla köy taziye evinde görüşerek taleplerini dinledi.
Ardından Akçakale Köyü'ne geçen Kaymakam Fatih Bayram, KÖYDES projesi kapsamında yapımı tamamlanan sathi kaplama yol yapımını inceledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.