Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidine kavuştu

Ardahan Posof Âşık Sabit Müdami İmam Hatip Anadolu Lisesi yıllar sonra mescidine kavuştu. 2016 yılında faaliyete Lisede yapımı tamamlanan mescit hizmete girdi.

Okul idaresi ve öğretmenlerin destek ve emekleriyle liseye mescit yapıldı. Badana ve boyasıyla beraber iç düzenlemesi tamamen okulda görevli öğretmenler tarafından yapılarak ilk Cuma namazı kılındı.

Namaz öncesinden öğrenciler tarafından Kuranı Kerim okunarak dua edildi. Cuma namazını da yine öğrenci tarafından kıldırılırken müezzinliğini de yine öğrenciler yaptılar. Okul idaresiyle beraber öğrenciler yapılan mescitte ilk Cuma namazı kıldılar.

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