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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafkas Arısı Gen Merkezi Müdürlüğü'nde iki yılda 446 bal analizi yapıldı

İHA

Kafkas Arısı Gen Merkezi Müdürlüğü'nde iki yılda 446 bal analizi yapıldı

Ardahan'da bal analizinin yanı sıra arı sağlığı ve arı ürünleri ARGE çalışmalarının yapıldığı Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde iki yılda 446 bal analizi yapıldı.
Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük bünyesindeki laboratuvarda bal analizinin yanında tüm arı ürünlerinin ve Kafkas arı ırkının morfolojik özelliklerinin incelendiğini belirtti. Aydın, ”Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü olarak Ardahan balı ile birlikte bu bölgede üretilen tüm balların kalite kriterlerini ortaya koymak, üreticinin ürettiği balın, ne ürettiğini, standardını ve kalitesini bilmesi açısından arı sağlığı ve ürünleri, bal analizi yapan laboratuvarımız iki yıldır hizmet vermekte. Bu iki yıl zarfında toplamda 446 adet bal analizi yapıldı ve sahiplerine raporlandırılarak teslim edildi. Ardahan balının gerçek değeri, kalite değerleri standardı ortaya konularak Ardahan balının gerek bölgede, gerekse de ülkemiz genelinde kalitesi ortaya konularak hak ettiği yeri alması amaçlandı. Laboratuvarımızda ayrıca arı ürünleri, bal dışında propolis, apilarnil gibi diğer arı ürünlerinin de analiz ve ARGE çalışmaları devam ediyor. Son yıllarda gerek iklim, gerekse diğer koşullardan dolayı bal veriminin az olması sebebiyle başta arı zehri, apilarnil gibi ürünlerin de kalite çalışmaları, ARGE çalışmaları yapılarak üreticilerin bu noktada eksiklerini görmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla onlara daha sağlıklı yöntemler önererek ürettikleri ürünlerin kalite standartlarını artırıyoruz. Coğrafi işaret tescilli Ardahan balı ile birlikte tüm diğer balların analizleri kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Analiz laboratuvarımız bölge illerine de hitap etmekte ve çevre illerden de bal analizi için arıcılarımız gelmektedir” dedi.

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