Alev alan tır dakikalar içerisinde küle döndü

Ardahan’da henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tırda yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tırın gövde kısmını sararken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Çıkan yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, ArdahanPosof karayolu Hanak İlçesi çıkışında meydana geldi. Ardahan istikametinden Posof Türkgözü Sınır Kapısı istikametine giden Muhammed Beyazıt isimli sürücünün yönetimindeki 17 LB 375 plakalı tırda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Aracın motor kısmında başlayan alevler bir anda aracın gövdesini sardı. Tır şoförü Beyazıt, araçtan inerek canını kurtarırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hanak Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken tırın gövde kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler uzun süre Ardahan Posof karayolunu trafiğe kapattı. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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