Gürcistan’a giden Azerbaycan plakalı Tır seyir halindeyken yandı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan Türkgözü sınır kapısına giden Azerbaycan plakalı tır yandı. Tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan’a gitmekte olan Azerbaycan plakalı fayans yüklü tır Hanak ve Damal ilçesi arasında ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yandı. Yangına, Hanak Belediyesi ekipleri müdahale etti. Tır kullanılamaz hale gelirken yoldan geçen sürücülerde büyük panik yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.