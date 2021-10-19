Çıldır'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Çıldır Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan programla kutlandı.

Çıldır Kaymakamlığının önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma ile başlayan törene Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, Köy ve Mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma muhtarlar derneği başkanı Arif Uzunkaya tarafından yapıldı.

Uzunkaya konuşmasında " 19 Ekim 2015 tarihi ve 29507 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık genelgesi ile 19 Ekim Muhtarlar günü olarak kabul edildiğini ifade ederek, "Değerli muhtarlarım sizler hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi deruhte etmektesiniz. Yürüttüğümüz fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin bir göstergesidir. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Devletin halka en sıcak temas noktası devletin güler yüzü ve şefkat elisiniz. Halkın yönetime katılımının en önemli aracı çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmeti sunumlarında hız etkinlik ve performansın arttırılmasında lokomotif görevi görmektesiniz. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren siz değerli muhtarlarımız özetle demokrasinin ve sistemin vazgeçilmez yapı taşısınız. Bu düşüncelere Muhtarlar gününü kutlar hepinize sağlık sıhhat ve afiyet diliyor vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

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