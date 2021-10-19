Çıldır'da Muhtarlar Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır'da Muhtarlar Günü kutlandı

İHA

Çıldır'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Çıldır Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan programla kutlandı.
Çıldır Kaymakamlığının önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma ile başlayan törene Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, Köy ve Mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma muhtarlar derneği başkanı Arif Uzunkaya tarafından yapıldı.
Uzunkaya konuşmasında " 19 Ekim 2015 tarihi ve 29507 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık genelgesi ile 19 Ekim Muhtarlar günü olarak kabul edildiğini ifade ederek, "Değerli muhtarlarım sizler hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi deruhte etmektesiniz. Yürüttüğümüz fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin bir göstergesidir. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Devletin halka en sıcak temas noktası devletin güler yüzü ve şefkat elisiniz. Halkın yönetime katılımının en önemli aracı çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmeti sunumlarında hız etkinlik ve performansın arttırılmasında lokomotif görevi görmektesiniz. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren siz değerli muhtarlarımız özetle demokrasinin ve sistemin vazgeçilmez yapı taşısınız. Bu düşüncelere Muhtarlar gününü kutlar hepinize sağlık sıhhat ve afiyet diliyor vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Öner'den Muhtarlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Öner'den Muhtarlar Günü mesajı
Posof’ta çocuk nüfusu da azaldı
YEREL HABERLER Posof’ta çocuk nüfusu da azaldı
Ardahan'da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ kampanyası başladı
YEREL HABERLER Ardahan'da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ kampanyası ...
Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü konseri
YEREL HABERLER Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl ...
Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi
YEREL HABERLER Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.