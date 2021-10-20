Ardahan'da "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında jandarma ekipleri denetim yaptı

Ardahan'da "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında jandarma ekipleri il ve ilçelerde bulunan okullarda denetim yaptı.
Eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, okullar ve çevresinin güvenli bir hale getirilmesi amacıyla, Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi Jandarma personeli tarafından Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında sorumluluk alanlarında bulunan okullar ile çevresinde devriye görevi yapıldı.
Öğrencilere maske, kitap, kırtasiye malzemelerinin de hediye edildiği etkinlikte ekipler çocuklarla oyun oynayarak vakit geçirdiler.
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