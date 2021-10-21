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PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

İHA

PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 1 şüpheli gözaltına alındı
Ardahan merkeze bağlı Hacıali köyünde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda “PKK terör örgütü propagandası yaptığı” tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ardahan merkez Hacıali köyünde ikamet eden bir şahsın sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaparak bu yönde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile açık kimlik ve adresi tespit edilen şüpheli şahıs, ikametine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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