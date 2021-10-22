Şehit er Enes Yıldız Ardahan’da son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde nöbet esnasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan er Enes Yıldız, memleketi Ardahan’da toprağa verildi.

Şehit er Enes Yıldız için Ardahan’ın Göle ilçesindeki Merkez Camii’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dölekcayır Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin babası Resül Yıldız ile yakınları, Göle Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, Göle Müftüsü Gökhan Kıdak, AK Parti İlçe Başkanı Sinan Karatay, Göle Gazi ve Şehit Aileleri Başkanı Adnan Tatlı, komutanlar, il ve ilçe kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.