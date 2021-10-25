Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

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Ardahan'da geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü Ardahan merkez ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından Ardahan’da beklenen kar yağışı, kent merkezi ile köylerinde etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.

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