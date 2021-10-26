Ardahan'da teröristlere ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına ait 1 sığınak ile yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Göle ilçesi kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla EREN15, Şehit J. Onb. Vedat Gürler Operasyonu başlatıldı. Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonda tespit edilen 1 sığınak içerisinde, 28 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, çok miktarda muhtelif mutfak, giyim, inşaat, sağlık ve gıda malzemesi ile fener, pil, örgütsel doküman ve resim ele geçirildi.

Tespit edilen sığınak ekiplerce kullanılamaz hale getirilirken, operasyona yönelik ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

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