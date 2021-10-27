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Kabus geri döndü

DHA

Kabus geri döndü


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da yaklaşık 10 ay önce görülen karga istilası, yeniden ortaya çıktı. Kentte yaşanan kuraklık ile inşaat çalışmalarına dikkati çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Yok edilen her ağaç yuvası, yok edilen onlarca karga demektir. Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan kargalar, mecburen apartmanların çatı veya eklentilerine yuvalanıyor" dedi.
Kentte özellikle sabah ve akşam saatlerinde görülen kargalar, vatandaşları korkutuyor. Geçen yıllara göre, sayıları daha da artan kargalar, sık sık gökyüzünü kaplıyor. Bir süre sonra dağılan kargalar ya bir evin çatısına ya da elektrik telleri ile ağaçlara konuyor. Ardahanlılar, karga sayısındaki artışa dikkat çekerek, özellikle seslerinin korkutucu olduğunu söyledi.
'KÜÇÜK CANLILAR AÇIK HEDEFTE AV OLDU'
Yaklaşık 10 ay sonra kentte görülen karga istilası hakkında konuşan uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "2021 baharı ve yazı, Ardahan ve civarında oldukça kurak geçti. Dolu yağışları ise ekili alanlar ile bitki örtüsünün hem gelişmemesine hem de yol olmasına neden oldu. Bitki örtüsünden mahrum kalan küçük canlılar da açık hedefte av oldu. Tabii bunu en iyi değerlendiren canlılardan biri de kargalar oldu. Artan beslenme ve rahatça üreme ile çok sayıda yavru yapma imkanı doğdu" dedi.
'BU SENE BOL KARGALI BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ'
Kentteki inşaat çalışmalarına da vurgu yapan Kayatürk, "Yapılaşma genelde geniş bahçeli, müstakil evlerin yerine apartmanlar dikmek şeklinde oluyor. Bu sırada geniş bir bahçeye yayılmış onlarca ağaç yok edilmektedir. Yok edilen her ağaç yuvası, yok edilen onlarca karga demektir. Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan kargalar, mecburen apartmanların çatı veya eklentilerine yuvalanıyor. Özellikle kış aylarında apartmanlardaki yiyecek artıkları da kargaları da bu merkezlere çekmektedir. Bu da ikinci bir yoğunluk nedeni oluşturmaktadır. Tüm bunları alt alta koyup toplarsak, bu sene bol kargalı ve karga gürültülü bir kış geçireceğiz diyebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-10-27 10:52:45

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