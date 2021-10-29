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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

İHA

Ardahan'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Ardahan’da Cumhuriyet'in ilanının 98’inci yıl dönümü coşku ile kutlandı.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti. Törenin başlangıcında Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Öner, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Vali Öner, ’’Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, gücünü ortaya çıkarmış; O’nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir “dünya devleti” olmanın kıvancına erişmiştir. Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin, günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmemiz gerekmektedir. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya, tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz, gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır’’ şeklinde konuştu.
Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören yürüyüşü ile sona erdi. Kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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