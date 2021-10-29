29 Ekim'de Ardahan'da kar sürprizi

Ardahanlılar Cumhuriyet Bayramında kar sürpriziyle karşılaştı.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı ilerleyen saatlerde yoğunluğunu artırdı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasında etkili oldu. Şehir merkezinde aralıksız devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ardahan, karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Çocuklar ise tarihi Halilefendi köprüsünde kar üzerinde bisiklet keyfi yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyen Burak Taştan, ’’Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü ve bu günü büyük bir heyecanla kutluyoruz. Kentte her yıl 29 Ekimde kar yağışı beklenen bir durum. Bugünde aynı durum devam etti. Serhat şehri Ardahan’a ilk kar 29 Ekimde yağdı. Yoğun bir kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ardahan her mevsim güzel ama kış ayrı bir güzel ve bu gün itibariyle kış tamamen yüzünü gösterdi’’ şeklinde konuştu.

Kent kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Özellikle çam ağaçlarının üzerinde biriken kar kartpostallık renkli görüntüler oluşturdu.

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