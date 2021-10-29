Ardahan kar yağışı ile beyaza büründü

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.
Kentte bir süredir etkili olan soğuk hava, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte araçlar, ağaçlar ve kaldırımlar karla kaplandı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 3 santimetreye ulaştı. Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ile güzel görüntüler de oluştu. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2021-10-29 16:11:22
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