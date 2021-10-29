Ardahan kar yağışı ile beyaza büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Kentte bir süredir etkili olan soğuk hava, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte araçlar, ağaçlar ve kaldırımlar karla kaplandı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 3 santimetreye ulaştı. Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ile güzel görüntüler de oluştu. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2021-10-29 16:11:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.