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Başkan Demir’in "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsü 29 Ekim resepsiyonuna damga vurdu

İHA

Başkan Demir’in "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsü 29 Ekim resepsiyonuna damga vurdu

Ardahan Valiliği, Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl dönümü nedeniyle polis evinde resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsünü seslendirdi.
Cumhuriyetin 98. yıl dönümü dolayısıyla Valilikçe düzenlenen kabul Töreni’ne Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'un yanı sıra, ilçe Belediye Başkanları, gaziler, şehit yakınları ve davetliler katıldı.

Kabul töreninde istek üzerine sahne alan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'de katılımcılara zafer coşkusu yaşattı. Mustafa Kemal Atatürk'e yazılan "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" adlı türküsünü seslendiren Başkan Demir'e katılımcılarda alkışlarla eşlik etti.

Söylediği türkü sonrası konuşan Başkan Demir, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, ’’Bu toprakları bizlere yurt yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla ve minnetle anıyoruz. Orta Anadolu’daki bazı illerimiz belki düşman çizmesi görmemiştir ama bizim bu coğrafya 40 yıl savaş tazminatı olarak Ruslara verilmiş, 1877'den Kurtuluş savaşına kadar esaret altında yaşamışız. Özgürlük, bayrak, bağımsızlık ve hürriyetin ne olduğunu atalarımızdan ve dedelerimizden öğrendik. Allah bir daha o günleri göstermesin. Nasıl dedelerimiz biz burada konuşalım diye canlarını siper ettilerse bizlerde çocuklarımızın yüzlerine bakabilmek için canımızı siper edeceğiz’’ dedi.

Kabul töreninde konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner'de Cumhuriyet Bayramı'nı milletçe kutlamanın bugün haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyet ve demokrasimizin milletimize atçığı yeni ufuklar ve insanımızın gayretleri ile inşallah Avrupa ve dünyada çok daha fazla söz sahibi olacağız. Bize bu günlerin onurunu yaşatan cumhuriyete sahip çıkıp onun getirdiği değerlerin kıymetini bileceğiz’’ şeklinde konuştu.

Törenin ardından Kongre caddesinde tarihi Kongre binası önünde "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle katılım sağladığı yürüyüş, Milli Egemenlik Parkı'nda son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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