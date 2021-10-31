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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Çelik sorunu çözdü

İHA

Kaymakam Çelik sorunu çözdü

Ardahan’ın Posof ilçesinde yıllar önce göç eden kişiler köylerine dönmeye başladı. Ancak köyünü terk etmeyen vatandaşlar bu dönüşü kabul etmiyor.
İşte bunlara bir örnek Yurtbaşı köyünde yaşayan Şemistan Subaşı, 1991 yılında iş için köyünü terk etti ve Bursa’ya yerleşti. Emekli olduktan sonra eşi hastalandı. Doktorların temiz hava ve bol oksijen tavsiyesi üzerine köyüne geri dönme kararı aldı. Göç ettiği dönemde varını yoğunu sattığı için yeniden ev arayışına girdi.
Yaşanan göçler nedeniyle Yurtbaşı köyünde sadece 4 ev kalmıştı ve okul yoktu. Okulun lojmanının boş olduğu bilgisini alan Subaşı, köy muhtarıyla görüşerek okulun lojmanını istedi. Muhtar Mustafa Doğru, Subaşı’na istediği lojmanın harabe durumda olduğunu ve tadilat gerektirdiğini söyledi. Subaşı bunu kabul etti ve kendi imkânları ile lojmanın tadilatını yaptı.
Ancak lojmanın elektrik saati çalınmış olduğu için elektrik bağlantısı yapılmadı. Muhtar Doğru, bunun için de dilekçe verdiğini elektriğin kısa süre içerisinde bağlanacağını söyledi. Aradan 3 ay geçti fakat Şemistan Subaşı’nın sorunları çözülmedi. Lojmana ne elektrik ve ne de su bağlanmadı.
Muhtar Doğru ve Şemsettin Subaşı arasındaki sorun giderek büyüdü. Olaydan haberdar olan Posof kaymakamı Ahmed Çelik, duruma el koydu. Muhtar doğu ile görüşerek Subaşı ailesinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Subaşı, Kaymakam Çelik öncülüğünde hazırlanan sözleşmeleri imzaladı ve sorun çözüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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