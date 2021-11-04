Yaralı halde bulunan yavru köpek tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak köyünde ayağı kırık halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

ArdahanKars kara yolunun Çamlıçatak köyü uygulama noktasında jandarma ekiplerince yol kenarında ayağı kırık yavru köpek fark edildi. Jandarma ekiplerince yaralı yavru köpek ilk olarak tadvisi için İl Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Tedavisinin ardından yavru köpek Ardahan Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.