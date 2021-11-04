Türkiye - Gürcistan dostluğu

Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk askerler arasında da sıkılaştırılıyor.

Genelkurmaylar arasında yapılan görüşmelerde Posof ve Ahıska’daki askerlerin de yakinen birbirleriyle tanışmaları için hazırlanan programlarda askerler arasında spor etkinlikleri düzenlendi.

Türk askerleri Gürcistan’a giderek futbol ve tenis maçı yaptı. Türkiye’ye gelen Gürcü askerler de Posof Kapalı Spor Salonu'nda Türk askerlerle beraber voleybol ve masa tenisi maçları yaptı.

Yapılan dostluk maçlarından sonra Türk askerleri Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a giderek askeri tatbikat gerçekleştirdi.

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