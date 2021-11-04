Ardahan'da hayvan hırsızları tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan’da büyükbaş hayvan hırsızlığı suçlamasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının teknik takip uyguladığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Çatalköprü köyünde Y.Ç'ye ait 6 büyükbaş hayvanın ahırın duvarı patlatılarak çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin yeri ve kimliklerini belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, sulh ceza hakimliğine sevk edilen sanıklardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.