Hayvan hırsızlarını güvenlik kameraları yakalattı

Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´ın Çatalköprü köyünde ahırdan 6 büyükbaş hayvanı çalarak kamyonetle Iğdır'a götürdükleri belirlenen 7 kişiden 4´ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Olay 22 Ekim günü merkez Çatalköprü köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Köyde yaşayan Y.Ç.´ye ait ahırın kapı kilitleri kırılarak içerideki 6 büyükbaş hayvan çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik güçleri, hayvanların araçla Iğdır´a götürüldüğünü belirledi.
Iğdır´da yapılan araştırmalar sonunda çalıntı hayvanlar bir ahırda bulundu. Jandarma ekipleri hayvanları sahibine teslim ederken olayla ilgili Iğdır´da 4 şüpheli gözaltına alındı. Ardahan´da sorgulanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi daha yakalandı. 7 şüpheli şahıs haklarındaki soruşturma tamamlanarak bugün Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 4´ü ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-11-04 21:40:52
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