Ardahan'da yoğun sis

Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis şehrin üzerini kapattı.

Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis yaşandı. Yer yer görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü kentte tarihi Ardahan kalesi görünmez oldu. Sis nedeniyle trafik akışı zorlaştı, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve kavşaklarda sürücüler güçlükle ilerledi.

Hava sıcaklığının en düşük 6 derece ölçüldüğü şehirde, sisin öğle saatlerine kadar bölgesel olarak devam edeceği kaydedildi.

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