Gümrükleme işlemleri adına sahte hesap açan şüpheli tutuklandı

Ardahan'da Aktaş Gümrük Kapısı adına sosyal medyada açtığı hesaplarla dolandırıcılık yaptığı saptanan bir kişi tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı adına "gumrukiletisim, yurtdisigumruk ve gumrukdeposu" isimlerinde sosyal medyada sahte hesaplar açıldığını tespit etti.
Ekipler, açılan sahte hesap aracılığıyla uçakta unutulan ve gümrüğe takılan ürünlerin gümrük müdürlüğü adına piyasa değerinden çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulduğuna ilişkin M.S.M isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı Ardahan Sulh Ceza Hakimliğince "Nitelikli dolandırıcılık suçundan" tutuklandı.
Açılan sahte siteler aracılığıyla çok sayıda kişinin dolandırıldığı tespit edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.