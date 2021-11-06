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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman Çavuş kansere yenik düştü

İHA

Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Posoflu Piyade Uzman Çavuş Onur Işık, yakalandığı hastalığa yenik düştü. Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Uzman Çavuş Onur Işık için memleketinde askeri tören düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, 22 yaşında ve bekar olan Piyade Uzman Çavuş Onur Işık görev yaptığı Van’da kan kanserine yakalandı. Uzun zamandır tedavi gören Işık önceki gün hayatını kaybetti. Onur Işık’ın cenazesi Posof'a getirilerek Posof Merkez Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından Ardahan İl Müftü Yardımcısı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Savaşır Mahallesi'nde toprağa verildi.
Onur Işık’ın cenaze namazına il ve ilçelerden gelen askeri komutanlar ve ilçe protokolü binlerce kişi katıldı. Törene katılan Onur Işık’ın annesi ve yakınları töreni gözyaşları arasında takip etti.

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