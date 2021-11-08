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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çobanın 45 yıllık emeğini çaldılar

İHA

Çobanın 45 yıllık emeğini çaldılar

Ardahan’da yıllarca çobanlık yaparak biriktirdiği parayla satın aldığı 9 büyükbaş hayvanı çalındı.
Ardahan merkeze bağlı Çetinsu köyünde çobanlık yapan 78 yaşındaki Selahattin Balcı’nın büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdi. Yaşlı adamın ahırından 9 büyükbaş hayvan çalındı.
Gece saatlerinde ahırın dış kapısının kilidi kırılarak, yaşlı adama ait 9 büyükbaş hayvan çalındı. Sabah saatlerinde hayvanlarını kontrol için ahıra geldiğinde hayvanlarının çalındığını fark eden Balcı, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Balcı, yaklaşık 45 yıl boyunca çobanlık yaparak biriktirdiği para ile 9 inek ve bir boğa satın aldı ve beslemeye başladı. Geçimini hayvancılıkla sağladığını, başka bir gelirinin olmadığını söyleyen Balcı, hayvanlarının çalınmasıyla mağdur duruma düştüğünü söyledi.
Konuşurken duygulanan 78 yaşındaki Sebahattin Balcı, "Sabah geldiğimde ahırdan hayvanları boşaltmışlar, alıp gitmişler. Boş ahır kaldı. Adalet bu mu?" diyerek isyan etti.

''Yazları çobanlık, kış aylarında da hizmetkârlık yaptı"
Ersin Balcı ise babasının yıllarca çobanlık yaparak kendilerini büyüttüğünü söyleyerek, ''Yazları çobanlık, kış aylarında da hizmetkârlık yaptı. Yıllarca çalışarak biriktirdiğimiz parayla aldığımız 9 inek ile bir boğamızı ahırın kapısını kırarak çaldılar. Sadece bir ineğimiz kaldı. Köy içerisinde yıkık ve harabe olan binalar var. Bunların ya yapılmasını ya da yıkılmasını istiyoruz. Çünkü içerisinde ne olduğunu, kötü niyetli insanların gizlenmek için bu alanları kullandıklarını biliyoruz. Bu nedenle bir an önce bu sahipsiz ve virane yerlerin yıkılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
Gazi olan Yavuz Irmak ise kayınbabasının iki yıl öncesine kadar çobanlık yaptığını ve geçimini çobanlıkla sağladığını söyledi. Irmak, ’’Kayınbabam yıllarca çobanlık yaparak birikim yaptı. Birikimiyle 10 büyükbaş hayvan aldı. Bunun 9 tanesini 2 gün önce çaldılar ve şu anda çok mağdurlar. Biz bu hırsızların ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Hayvan hırsızları köylülerimizi perişan ediyorlar’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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