Yeniden Refah Partisi Çıldır'da ilk kongresini gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniden Refah Partisi Çıldır'da ilk kongresini gerçekleştirdi

İHA

Yeniden Refah Partisi Çıldır'da ilk kongresini gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanlığı 1. Olağan kongresini gerçekleştirdi.
Çıldır Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Caner Çoban, Çıldır İlçe Başkanı Ufuk Yıldız ve çok sayıda partili katıldı.
Gerçekleştirilen kongrede partilerle seslenen İl Başkanı Caner Çoban partilileri selamlayarak konuşmasına başladı. Çoban yapmış olduğu konuşmada “İslam alemine, mazlumlara, milletimize hizmet etmek amacı ile merhum liderimiz merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 1970 yılında başlatmış olduğu Milli Görüş Harekatı Milli Nizam Partisi ile başlamış olup siyonizme karşı 50 yıllık bir mücadele vermiştir. Bugünde O’nun mirası olan ve ilk tohumları 2018 yılında atılan Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından devam etmektedir. Allah’a şükür Serhat şehrimizde bu görev bizlere nasip olmuştur.
Partimiz 81 il 930 dan fazla ilçede teşkilatlarını kurmuş mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bugün toplamda 350 bin üye ile Türkiye’nin 4. Büyük partisi konumundayız. Kötü giden devlet yönetimine, ekonomiye, devlet içindeki keşmekeşliğe, her gün biraz daha umudunu kaybeden gençlerimize umut olmak için emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Yeniden Refah Partisi iktidarında birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, devlette liyakata önem verip, adaleti sağlayacağız” dedi.
Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanı Ufuk Yıldız ise, Aşıklar diyarı Çıldır olarak ilçede Yeniden Refah Partisini hak ettiği yere taşıyacaklarını beyan ederek, kongreye katılan tüm partililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çobanın 45 yıllık emeğini çaldılar
YEREL HABERLER Çobanın 45 yıllık emeğini çaldılar
Ardahan, Ağrı ve Muş'ta Lütfü Türkkan´a küfür tepkisi
YEREL HABERLER Ardahan, Ağrı ve Muş'ta Lütfü Türkkan´a küfür tepkisi
Gazi ve şehit ailelerinden Lütfü Türkkan’a kınama
YEREL HABERLER Gazi ve şehit ailelerinden Lütfü Türkkan’a kınama
MHP'li Kara'dan Türkkan'a tepki: ’’Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey’’
YEREL HABERLER MHP'li Kara'dan Türkkan'a tepki: ’’Yapılan küfrü ...
Uzman Çavuş kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Uzman Çavuş kansere yenik düştü
Gümrükleme işlemleri adına sahte hesap açan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gümrükleme işlemleri adına sahte hesap açan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.