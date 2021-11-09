Hisarcıklıoğlu: Girişimcilik dışındaki zenginliklerin hepsi gayrimeşru



Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)ARDAHAN Üniversitesi'nin fahri doktora unvanı verdiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gençlere seslenerek "Eğer zengin olmak istiyorsanız girişimci olacaksınız. Başka yolu yok. Öbür türlü zenginliklerin hepsi gayrimeşru" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevcih Töreni'ne katıldı. Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki törene Vali Hüseyin Öner, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve çok sayıda davetli katıldı. Ardahan Üniversitesi'nin fahri doktora unvanı verdiği Hisarcıklıoğlu'na cübbesini, rektör Prof. Dr. Biber giydirdi. Törenin ardından Hisarcıklıoğlu, akademik yılın ilk dersini verdi.

'GİRİŞİMCİLİK REKABETİ AYNI ZAMANDA UCUZLUĞU DA GETİRİR'

'Gençlere Girişimcilik Fikirleri' konusunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Girişimcilik konusunda mütevazi olmayacağım. Türkiye'de bugün girişimcilik diye bir şey konuşuluyorsa sebebi Türkiye Odalar Borsalar Birliği'dir. Türkiye'ye girişimciliği gündem olarak oturtmasıdır. Eğer zengin olmak istiyorsanız girişimci olacaksınız. Başka yolu yok. Öbür türlü zenginliklerin hepsi gayrimeşru. Girişimciliğin olduğu yerde rekabet olur. Rekabet ucuzluğu aynı zamanda kaliteyi de getirir. Rekabet olmadığı zaman ülken de güçlü olmuyor. Girişimcilik önce hayalle başlar. Her iyi fikir; hayal ile başlar. Çünkü sınırınızın olmadığı yer orası. Hayalleri ise hedefe çevirmek lazım."

'KONFOR AĞINIZDAN ÇIKAMAZSINIZ BAŞARILI OLAMAZSINIZ'

Hayal kavramı üzerine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Hayal kuracağız. Hayallerimizin için de hedeflerimize odaklanacağız. Burada çok güzel bir laf var. 'Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez'. Hayal kurduk, hedef koyduk, girişimci olabilir miyiz? Ne lazım? Çok çalışmak zorundayız. Bir şeylerden fedakarlık etmezseniz, konfor ağınızdan çıkamazsanız başarılı olamazsınız. Hedefe ulaşamazsınız. Hedefe ulaşmak için çok çalışmak ve farklı olmak zorundayız. İcat çıkartacağız."

'TAKIM OLACAĞIZ, YARDIMLAŞACAĞIZ'

Eskiden büyüklerin sık sık 'icat çıkarma, eski köye yeni adet getirme' gibi söylemlerde bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu "Eski köye yeni adet getirmezsen, icat çıkarmazsan kaybediyorsun. Bunların yanında da iyi bir takım kurmak gerekiyor. Çalışmaktan korkmayın. 'Akıl akıldan üstündür' diye bir sözümüz var. Bunu unutmayın. Takım olacağız, yardımlaşacağız. Ve seçerken de benim dediğimi yapan değil, benden farklı düşünen, bana farklı bir yol gösterecek insanla çalışmayı tercih etmemiz lazım. Girişimciliğin olmazsa olmazlarından biri de cesaret. Kaybetmekten korkmayacaksın. Kaybetmekten korkan adam girişimci olamaz" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, daha sonra Ardahan Valiliği, TOBB Ardahan Ortaokulu ve kız yurdunu ziyaret etti. DHA-Ekonomi Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-11-09 16:29:48



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