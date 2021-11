TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Ardahan'da fahri doktora unvanı verildi

Ardahan Üniversitesi tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ardaha'a gelen Hisarcıklıoğlu, Ardahan Üniversitesini ziyaret etti. Daha sonra üniversite yerleşkesindeki Aşık Şenlik konferans Salonu’nda düzenlenen fahri doktora tevdi törenine katılan Hisarcıklıoğlu burada, "Gençlere girişimcilik fikirleri" konulu ders verdi.

Aşık Şenlik Konferans salonundaki açılış programına, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin temel özelliklerine bakıldığında her alanda bilgi ve teknolojiye sahip ülkeler olduklarını gördüklerini ifade etti.

Vali Öner, "Biz de bu gerçek ve anlayışla hareket ediyoruz. Gelişimi sürdüren ve kendini gelişmede ispat etmeye çalışan bir üniversitedir Ardahan Üniversitesi. Öğrencilerimiz burada hem bilgiye ulaşacak, hem bu elde ettiği bilgiyi insanlığın huzuru ve refahı ve gelişimi için kullanacak. Çünkü üzerinde yaşadığımız bu topraklarda bizden yardım eli bekleyen coğrafyamıza derman olmak gibi bir mecburiyetimiz var. İşte bu noktada üniversitelerimizde ülkemizin kalkınması için gerekli insan gücünü yetiştirmenin yanında, diğer taraftan da inançlara, düşüncelere, özgür ve evrensel düşüncelerin birlikte yaşama ve ötekini anlama anlayış ve kültürün yerleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bugün dünya çok büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Bizim bu süreçten geri kalmamız düşünülemez. Üzerinde bulunduğumuz coğrafyada bu millet için dua eden milyonlarca insan var. Ve biz kendimize güvenmeli ve hedeflerimiz doğrultusunda çok çalışmalıyız. Çünkü biz bir cihan imparatorluğunun üzerinde kurulmuş cumhuriyetin sorumlu birer vatandaşıyız" dedi.

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, bölününce herkesin kaybedeceğine işaret etti.

Kazanmanın en büyük örneklerinden olan Kurtuluş Savaşı’nı örnek gösteren Hisarcıklıoğlu, ’’Bir araya gelince kazanırsın. Biz millet olarak kötü günlerde bir araya geliyoruz, iyi günlerde ise herkes ayrı bir cumhuriyet. Esas iyi günde de bir arada olabilmek. Rahmet ve bereket birlikte hareket etmekten geliyor. Kazanmak istiyorsan birlikte hareket edeceksin. Kimseyi ötekileştirmeden, biz bu hatayı gençliğimizde yaptık. Ama siz yapmayın, hiç kimseyi siyasi fikri, etnik kökeni, mezhebi, dünya görüşü ve aklınıza ne gelirse sakın ha ötekileştirmeyin. Bizden olanlar veya bizden olmayanlar. Bunu yaptık mı kaybediyoruz. Ortak akılda birleşenler her zaman kazanıyor. Benim siz gençlerden bi ricam var; ortak akılda birleşin, birbirinizi şucu veya bucu diye ayırt etmeyin. Biz, siz gençlere güveniyoruz. Siz bizlere göre daha avantajlısınız. Bizim gençliğimizin ödediği bedeller var. Ama sizler avantajlısınız ve birbirinizi dışlamadan kardeşçe insan olmanın erdem olarak da birbirinizi sevin. Seven kazanır, sevmezsen kaybedersin'' dedi.

Konuşmaların ardından, Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora cübbesi giydirildi. Hisarcıklıoğlu, törenin ardından Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

