Çıldır Kaymakamı Bayram trafik uygulamalarına katıldı

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, ''Bir Hareketine Bakan Hayat'' emniyet kemeri farkındalık denetimlerine katıldı.

Ülke genelinde emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak, sürücülerin bu konudaki farkındalığını artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Bir Hareketine Bakar Hayat" konulu uygulamanın Çıldır’daki denetimlerine Kaymakam Fatih Bayram’da katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan trafik uygulamalarında Kaymakam Bayram, sürücüler ve öğrencilere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verdi. Uygulamalarda Çıldır Kaymakamı Bayram’a İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mesut Cin ve İlçe Emniyet Amir V. Nuri Akgüneş eşlik etti.

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