Ahıskalılar sürgünün yıldönümünü covit salgını nedeniyle anamadı

Ahıska Türkleri her yıl gerçekleştirdiği anma etkinlikleri covit salgını nedeniyle bu yıl yapılamadı.

Covit salgının Gürcistan’da etkili olması sebebiyle her yıl 14 Kasım'da yapılan anma etkinliklerinin yapılmasına izin verilmedi

Türkiye’nin Gürcistan sınır kapısı Türkgözü sınır kapısından salgın nedeniyle sadece Tırların geçişine izin veriliyor.

Yıllar öncesinden 1944 yılının Kasım ayının 14’ünde sürgün edilen Ahıska Türkleri her sene Ahıska’da anma etkinlikleri yapılıyordu. Sürgününü yaşayanlar ve hayatta olanlarla beraber Türkiye çeşitli bölgelerindeki Ahıskalılar Ahıska’ya gelerek tren yolunda yeni nesillerine yaşadıklarını anlatıyorlardı. Bu sene ise bu etkinliğin yapılmasına izin verilmediği için Ahıska’da ki Ahıskalılar dahi sessiz kalmak zorunda kaldılar.

