Ardahan’da beş ayaklı olarak dünyaya gelen buzağı şaşırttı. Bir süre sonra ölen buzağının doğumda bulunan besici Gökhan Malkoç, "İlk kez böyle bir durumla karşılaştım” dedi.

Ardahan merkeze bağlı Yaylacık köyünde 5 ayaklı buzağı dünyaya geldi. Görenleri hayrete düşüren buzağı bir süre sonra öldü.

Yaylacık köyünde hayvancılık yapan Gökhan Malkoç’un bir ineği önceki gün doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının dört bacağın yanı sıra ön sol kısmında bir bacak görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Gökhan Malkoç, doğduktan sonra normal bir şekilde yaşamaya başlayan buzağının durumu için uzmanlardan yardım istedi. Fakat bir süre sonra ölen buzağı Gökhan Malkoç ve ailesini çok üzdü.

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