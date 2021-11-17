Ardahan'da, Orta Çağ döneminden Tevrat ele geçirildi

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, jandarmanın operasyonunda, Orta Çağ döneminden kalma olduğu değerlendirilen, altın varaklı Tevrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser niteliğindeki el yazması Tevrat'ın, satılmak amacıyla Ardahan'a getirileceği bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kastamonu'dan Ardahan'a gelen aracın bilgilerini belirleyen jandarma, Çamlıçatak yol kontrol noktasında operasyon gerçekleştirdi. Otomobilin bagaj kısmında yapılan aramada, giysilerin arasında, altın varaklı Tevrat ele geçirildi. Kars Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucu Tevrat'ın, Orta Çağ döneminden kalma olduğu değerlendirilerek, muhafaza altına alındı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-11-17 11:18:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.