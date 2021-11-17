Ardahan’da yeşillendirme ve ağaç dikim çalışması

Ardahan Belediyesi Ardahan’ı yeşil bir kent haline getirmek için çok yönlü bir çalışma içerisine girdi. Yeşillendirme ve ağaç dikim çalışmalarının ileriki zamanlarda devam edeceği belirtildi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “'Daha yeşil bir Ardahan hedefiyle hareket ediyor şehrimizi yeşillendiriyoruz. Bu kapsamda Tarihi Ardahan Kalesi ve Kura Nehri kenarına “Kur Boyu Spor ve Dinlenme Koridoru Projesi” kapsamında fidan dikim çalışması başlattık” dedi.

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