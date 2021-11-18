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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Valisi Öner, aşı olmayan esnafı uyardı

İHA

Ardahan Valisi Öner, aşı olmayan esnafı uyardı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Vali Öner, bir işyerinde 'aşı olmayan var mı?' sorusuna, kronik alerjisi olduğunu söyleyen esnafa 'kendi kendinize karar veremezsiniz' diyerek bir uzman hekime danışmasını önerdi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Ardahan’da denetimler aralıksız devam ediyor. Ardahan’da yapılan denetimlere katılan Vali Öner, hem bilgilendirme yaptı hem de uyarılarda bulundu. Vali Öner, vatandaşların korona virüse yakalanmadan mutlaka aşı olmaları gerektiğine de dikkat çekti.
Esnaf ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşların da sıkıntılarını dinleyen Vali Öner, aşılamanın önemine değinerek, aşı olan vatandaşların hasta olmaları durumunda yoğun bakıma düşme oranının oldukça düşük olduğunu söyledi. Aşısını yaptırmayan esnafı uyaran Vali Öner, hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için aşı olmalısınız diyerek gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.
Denetimler sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Öner, Bakanlık ile bilim kurulunun önerilerine uyulması gerektiğini söyleyerek, ’’Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu hastalığı unutmamamız gerekiyor. Bizde bu yaptığımız çalışma çerçevesinde esnaf ve vatandaşlarımıza bu hususu hatırlattık. Çünkü hastalığı unuttuğumuz anda maalesef artış göstererek işimizi zorlaştırıyor’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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