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Ardahan Valisi Öner'den '3'üncü doz aşı' çağrısı

DHA

Ardahan Valisi Öner'den '3'üncü doz aşı' çağrısı


Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da Covid-19 denetimlerine katılan Vali Hüseyin Öner, "Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız şu; hatırlatma dozu olan 3'üncü aşıyı sırası gelenler, muhakkak yaptırsın" dedi.
Vali Hüseyin Öner; Vali Yardımcısı Haluk Koç, Belediye Başkan Vekili Tahsin Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileri ile Covid-19 denetimine çıktı. Kongre Caddesi ile halk pazarında esnafa ve müşterilere maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Vali Öner, tedbirlerin ihmal edilmemesi, aşı konusunda duyarlı olunması ve 2 doz aşı yaptıranların muhakkak hatırlatma dozunu olmaları gerektiğini söyledi. 
Denetimlerde aşı olmayanları da ikna etmeye çalışan Vali Öner, "Vatandaş ve esnafımıza kurallar konusunda bazı tavsiyelerde bulunduk. Kural hususunda gösterilen özeni görmek için buradayız. Genel manada vatandaşımızın kurallara uyduğunu gözlemledik. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum çünkü hastalığı unuttuğumuz anda hepimizin malumu artış oluyor ve işimiz zorlaşıyor. Bu nedenle tedbirleri sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da özellikle ricamız şu; hatırlatma dozu olan 3'üncü aşıyı sırası gelenler, muhakkak yaptırsın" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-11-19 10:53:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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