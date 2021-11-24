Göle eksi 10'u gördü

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Ardahan'da soğuk hava etkili olmaya başladı. Soğukların her geçen gün şiddetini artırdığı Göle ilçesinde, termometreler gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterirken, kentte nehir ve göller dondu.

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle'de dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 10, kent merkezinde ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Göle ilçesinde kırağı nedeniyle beyaza bürünen ağaç ve bitkiler ise güzel görüntüler oluşturdu.

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