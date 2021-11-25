Çıldır'da Öğretmenler Günü Kutlandı

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24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen çelenk koyma törenine Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı ve öğretmenler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından çelenk koyma töreni sona erdi.

Çıldır Anadolu İmam Hatip lisesinde devam eden programda çeşitli etkinliklerin yanı sıra adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

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