Ardahan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor

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Ardahan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri zor durumda ve yardıma muhtaç olana sokak havanlarının imdadına koşuyor.

Ekipler Üniversite yolu Ermit Asfalt plenti şantiyesinde zifte saplanmış bir köpeğin ihbar üzerine imdadına yetişti.

Ardahan Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri hamile olduğu anlaşılan köpeği önce kurtardı ardından yıkadı.

Kurtarılan hamile köpek, tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik fakültesine götürülmek üzere yola çıktı.

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