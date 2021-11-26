Ardahan beyaza büründü

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN, dün gece etkili olan kar yağışışya birlikte beyaza büründü. Kent merkezinde kalınlığı 5 santime ulaşan kar, vatandaşları sevindirdi.
Son yılların en sıcak ve kurak kasım ayını yaşayan Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, kentte yaşayan vatandaşları sevindirdi. Bölge halkı, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Öğrenciler de sabahın erken saatlerinde gittikleri okullarının bahçesinde kar topu oynadı. Yağışla birlikte park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-11-26 10:04:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.