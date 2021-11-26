Çocukların kar sevinci

Ardahan’ı beyaza bürüyen kar, en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, kartopu oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Ardahan’da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı Ardahanlıların kar özlemini de bir nebze olsun giderdi. 23 Şubat İlkokulu’nun bahçesinde teneffüs saatinde karla oynayarak birbirlerine kartopu atan öğrenciler, karın tadını doyasıya çıkardı. Kar yağışına çok sevindiklerini söyleyen öğrenciler, oyunlarına dahil olan öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.