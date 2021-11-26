Ardahan’da yılın öğretmeni Çıldır’dan

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, müdür yardımcısı olan Sevinç Torun, “Ardahan'da Yılın Öğretmeni” seçildi.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde müdür yardımcılığı görevi yapan Sevinç Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenlerde, 81 İlin yılın öğretmeni arasında Ardahan’ı temsil etti. Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından mesleki çalışmalarıyla farkındalık oluşturan, çevresiyle iyi ilişkiler geliştirerek toplum tarafından takdir edilen, gerçekleştirdiği faaliyetler ile hem mesleki çevresinin hem de çocukların kaliteli çalışmalara erişimine katkı sunan, görev aldığı projelerle ve komisyon görevleriyle hem yerelde hem de ulusal çapta eğitime katkı sunduğu belgelenen öğretmenler başarılarından dolayı tebrik edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden öğretmenleri kabul etti. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlarını temsilen Öğretmenler Günü etkinliklerine katılan öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programda sanatçı Aylin Şengün Taşçı'nın seslendirdiği eserleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler dinledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları öğretmenler için sahne aldı.



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