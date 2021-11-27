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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İHA

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Ardahan'da Vali Hüseyin Öner başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Vali Öner, Valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Afet Eğitim Seferberliği" doğrultusunda ilgililerle toplandıklarını belirtti.
Türkiye'nin jeolojik ve iklim özellikleri itibarıyla afetlerden çok fazla etkilenen, yüksek derecede risk taşıyan coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Öner, şunları kaydetti:
"Bununla birlikte dünyada ki gelişmelere paralel, doğa ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığı bir çağı yaşıyoruz. Düzensiz kentleşme, hızlı nüfus artışı, iklim değişiklikleri, çarpık sanayileşme, bulaşıcı hastalıklar gibi mevcut tehlike ve riskler, toplumların bir arada yaşamalarına karşı tehditler oluşturmaktadır. Bu tehlike ve tehditler ile baş etmenin temel yöntemi, hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve riskleri belirleyip, bunlara karşı gereken tedbirleri almaktır. Bu suretle toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürekli hale gelecektir."
Toplantı, uzmanların kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarıyla ilgili sunum yapmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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